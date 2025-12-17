Правление «Рубина» назвало работу Рахимова в осенней части сезона «неудовлетворительной» («РБ Спорт»)

В «Рубине» неудовлетворительно оценили работу Рашида Рахимова.

Ранее сообщалось , что «Рубин» принял решение уволить Рахимова с поста главного тренера, глава Татарстана Рустам Минниханов принял отставку.

По информации «РБ Спорт», на прошлой неделе правление «Рубина » подвело итоги осенней части сезона на заседании, на котором присутствовал и Рахимов. Результаты команды в осенней части сезона были оценены как «неудовлетворительные». Сообщается, что после заседания Рахимов покинул Казань.

В состав Правления клуба входят глава налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин, заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, экс-глава МВД Татарстана Артем Хохорин, бизнесмен Дмитрий Самаренкин, заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

По итогам осенней части сезона «Рубин» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка. Команда также вылетела из FONBET Кубка России, уступиы тульскому «Арсеналу» в 1/4 финала Пути регионов.