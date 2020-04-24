На ОИ-2022 будут использовать канадский размер площадки

Канадский размер площадок будет использован на .

Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Лед на аренах в Китае, которые будут принимать олимпийский турнир, залили впервые 21-22 января, то есть менее двух недель назад.

Рене Фазель уже ранее высказывал надежду, что в ближайшем будущем сможет провести крупный международный турнир с использованием североамериканских размеров площадки. В Китае это произойдет», – сказал ЛеБрюн.

На данный момент неизвестно, примут ли хоккеисты участие в турнире.