На ОИ-2022 будут использовать канадский размер площадки

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Пьер ЛеБрюн Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Канадский размер площадок будет использован на Олимпиаде-2022.

Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Лед на аренах в Китае, которые будут принимать олимпийский турнир, залили впервые 21-22 января, то есть менее двух недель назад.

Рене Фазель уже ранее высказывал надежду, что ИИХФ в ближайшем будущем сможет провести крупный международный турнир с использованием североамериканских размеров площадки. В Китае это произойдет», – сказал ЛеБрюн.

На данный момент неизвестно, примут ли хоккеисты НХЛ участие в турнире.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья