Жирков о тренере для «Спартака»: «Лучший вариант – воспитанник с тренерской лицензией. Титов, Тихонов – когда нет еврокубков, можно экспериментировать»
Юрий Жирков: лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников.
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков считает, что «Спартаку» следует назначить на пост главного тренера одного из своих воспитанников.
«Лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например.
Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», – сказал Жирков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
