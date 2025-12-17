Жирков о тренере для «Спартака»: «Лучший вариант – воспитанник с тренерской лицензией. Титов, Тихонов – когда нет еврокубков, можно экспериментировать»

Юрий Жирков: лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников.

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков считает, что «Спартаку» следует назначить на пост главного тренера одного из своих воспитанников.

«Лучший тренер для «Спартака » – любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов , например.

Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», – сказал Жирков.