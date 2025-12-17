Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: «Подумал – утка. Это не вяжется с его словами. Весь мир любит Юргена, в финансовом плане ему это не нужно, зачем тогда?»

Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: подумал – утка, зачем ему это?.

Бывший футболист дортмундской «Боруссии » Норберт Дикель, работающий диктором на стадионе, прокомментировал решение экс-тренера клуба Юргена Клоппа перейти на работу в Red Bull.

«Я прочитал и подумал: не верю, утка – как и многие другие вещи. Но потом оказалось, что это так.

Это его решение. Конечно, я не хотел в это верить, потому что это просто не вяжется [с тем, что он говорил ранее].

В финансовом плане ему тоже не нужно это делать. Весь мир любит Юргена Клоппа – зачем тогда делать такое? Но у него есть свои причины», – сказал Дикель в подкасте Football Finance.

Ранее Клопп занял должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull и курирует все клубы компании. Немецкий специалист покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год, дважды выиграл с клубом чемпионат Германии, дважды Суперкубок и один раз взял Кубок страны, дошел до финала Лиги чемпионов. С «Ливерпулем» он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги и один раз Суперкубок Англии.