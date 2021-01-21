Члены британского парламента из-за списка Навального призвали запретить «Челси» и «Эвертону» участвовать в международных проектах за связь с Абрамовичем и Усмановым

Члены парламента Великобритании призвали запретить и «Эвертону» принимать участие в некоторых международных футбольных проектах.

Обращение 24 членов парламента из 6 партий во главе с официальным представителем партии либеральных демократов по иностранным делам Лейлой Моран вызвано тем, что владелец «Челси» и бизнесмен , связанный с (принадлежащий Усманову холдинг USM владеет правами на название стадиона клуба), попали в список Алексея Навального, где он назвал россиян, против которых следует ввести санкции.

Письмо было направлено министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу.

Члены парламента хотят, чтобы «Челси» и «Эвертон» были исключены из следующих международных проектов: программы Premier Skills по развитию и обучению тренеров массового футбола, а также из кампании GREAT – рекламного проекта правительства Великобритании, продвигающего торговлю и инвестиции в страны Соединенного Королевства. Эту кампанию поддерживает .

В список Навального также вошли политик Игорь Шувалов (председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», владеющей ЦСКА), глава банка ВТБ Андрей Костин (ВТБ владеет московским «Динамо») и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и телеведущий Владимир Соловьев.

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