Члены британского парламента из-за списка Навального призвали запретить «Челси» и «Эвертону» участвовать в международных проектах за связь с Абрамовичем и Усмановым

Члены парламента Великобритании призвали запретить «Челси» и «Эвертону» принимать участие в некоторых международных футбольных проектах.
Обращение 24 членов парламента из 6 партий во главе с официальным представителем партии либеральных демократов по иностранным делам Лейлой Моран вызвано тем, что владелец «Челси» Роман Абрамович и бизнесмен Алишер Усманов, связанный с «Эвертоном» (принадлежащий Усманову холдинг USM владеет правами на название стадиона клуба), попали в список Алексея Навального, где он назвал россиян, против которых следует ввести санкции.
Письмо было направлено министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу.
Члены парламента хотят, чтобы «Челси» и «Эвертон» были исключены из следующих международных проектов: программы Premier Skills по развитию и обучению тренеров массового футбола, а также из кампании GREAT – рекламного проекта правительства Великобритании, продвигающего торговлю и инвестиции в страны Соединенного Королевства. Эту кампанию поддерживает АПЛ.
В список Навального также вошли политик Игорь Шувалов (председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», владеющей ЦСКА), глава банка ВТБ Андрей Костин (ВТБ владеет московским «Динамо») и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и телеведущий Владимир Соловьев.
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