Зрителям Олимпиады в Токио рекомендовано поддерживать спортсменов только аплодисментами, без кричалок и песен

Зрителям на летних Олимпийских играх в Токио рекомендуется поддерживать спортсменов только аплодисментами.

Об этом говорится в пособии по COVID-безопасности, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что может передаваться через капли, выдыхаемые инфицированным при крике или пении, поэтому болельщикам рекомендовано воздержаться от кричалок и песен.

в Токио была перенесена с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Запрет на посещение соревнований в качестве зрителей и отправка отчетов о здоровье: МОК опубликовал правила поведения для спортсменов на Олимпиаде в Токио