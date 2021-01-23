Зрителям Олимпиады в Токио рекомендовано поддерживать спортсменов только аплодисментами, без кричалок и песен

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Зрителям на летних Олимпийских играх в Токио рекомендуется поддерживать спортсменов только аплодисментами. 

Об этом говорится в пособии по COVID-безопасности, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). 

Отмечается, что COVID-19 может передаваться через капли, выдыхаемые инфицированным при крике или пении, поэтому болельщикам рекомендовано воздержаться от кричалок и песен. 

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Она должна пройти с 23 июля по 8 августа. 

Запрет на посещение соревнований в качестве зрителей и отправка отчетов о здоровье: МОК опубликовал правила поведения для спортсменов на Олимпиаде в Токио

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