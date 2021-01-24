Моссаковский о задержаниях протестующих: «В семье, где отец не объясняет действий, а только заносит ремень, никогда не будет нормальных отношений с детьми»

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о массовых задержаниях после объявления приговора оппозиционному политику Алексею Навальному.

«Сеть снова засыпана видео задержаний. На них бьют журналистов, достают людей из такси, лупят беззащитных людей резиновыми палками.

Я не сторонник несогласованных митингов, но я уверен, что базовые права должны быть гарантированы всем. И тем, кто совершил административное правонарушение, – тоже.

Нигде не написано, что, помимо задержания и штрафа, нарушитель должен получить удары дубинкой, угрозы и оскорбления.

А этого сейчас достаточно. Как и задержаний за разрешенный одиночный пикет. Как и попыток инкриминировать более жесткие статьи тем, кто просто стоял/прогуливался на тротуаре.

Я против насилия. Я за то, чтобы каждому в нашей стране были гарантированы его права.

И еще я считаю, что власть должна разговаривать с людьми. В основе нашего мира лежит коммуникация, и отсутствие диалога с властью губительно для общества.

В семье, где отец не объясняет своих действий, а только заносит ремень, никогда не будет нормальных отношений с детьми. Давайте уважать друг друга», – написал Моссаковский в телеграм-канале.

В России в последние недели проходят протестные акции в поддержку Навального. Вчера суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

После оглашения приговора на улицах Москвы и Санкт-Петербурга стали собираться люди, которых жестко разгоняли и задерживали полицейские и сотрудники ОМОНа.

Ровно 2 года и 8 месяцев назад в России было совсем по-другому