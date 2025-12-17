Ташуев о Челестини: «Нормальный тренер, но восхищаться им не надо. Он не лучше российских специалистов»

Сергей Ташуев: Челестини не лучше российских тренеров.

Бывший главный тренер «Ахмата» считает, что Фабио Челестини не превосходит российских тренеров.

– Какое мнение у вас сложилось о работе Челестини в ЦСКА?

– Он привнес что-то новое по сравнению с Николичем. Мне больше импонирует футбол Челестини. Он поставил молодых футболистов. С Николичем ЦСКА играл ромбом в центре поля, где были одни опорники. Проблема у Челестини – позиционная атака. Он нормальный тренер, но не лучше российских специалистов. Восхищаться им не надо.

– ЦСКА не хватает длины скамейки?

– Они купили игроков в начале сезона, но все молодые. Нападающих нет, а так есть молодые, но они еще адаптируются. Армейцам нужен форвард.

– Мирлинд Даку подошел бы?

– Да, потому что у ЦСКА хорошая средняя линия. Такой наконечник, как Даку, очень важен.

– Дмитрий Баринов сбалансирует центр поля ЦСКА?

– Там уже есть Обляков , Кисляк. Куда Баринова ставить? Есть вариант поднять выше Матвея Кисляка. Там Матвей будет двигать мяч, как Барко в «Спартаке». Все от тренера зависит, – сказал Ташуев.