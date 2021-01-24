Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» – «Саутгемптон»

Начинается 22-й тур Премьер-лиги.

Сегодня играет с «Вулверхэмптоном», – с «Саутгемптоном».

Завтра, в среду, встретится с «Бернли», – с «Брайтоном».

Тур завершится в четверг матчем «Тоттенхэм» – .

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

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