Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» – «Саутгемптон»

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Начинается 22-й тур Премьер-лиги.

Сегодня «Арсенал» играет с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Саутгемптоном».

Завтра, в среду, «Манчестер Сити» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» – с «Брайтоном».

Тур завершится в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Челси».

Чемпионат Англии

22-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал 1:1 (перерыв)
Дата проведения
2 февраля, 21.00, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Пепе, 1:1 – 45, пенальти Рубен Невеш.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе, Моутинью, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Виллиан Жозе.
АрсеналЛено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти, Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе, Ляказетт.
Предупреждения:
Моутинью (13), Килмен (28), Парти (41).
Удаление:
Давид Луиз (45).

 

Шеффилд Юнайтед – Вест Бромвич 0:1 (перерыв)
Дата проведения
2 февраля, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Филлипс.
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Башем, Богл, Иган, Ампаду, Норвуд, Флек, Ландстрем, Болдок (Лоу, 44), Макголдрик, Шарп.
Вест БромвичДжонстон, Аджайи, Таунсенд, Бартли, О`Ши, Филлипс, Ливермор, Матеус Перейра, Снодграсс, Робинсон, Диань.

 

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Дата проведения
2 февраля, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ньюкасл – Кристал Пэлас
Дата проведения
2 февраля, 23.15, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Лестер
Дата проведения
3 февраля, 21.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Манчестер Сити
Дата проведения
3 февраля, 21.00, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лидс – Эвертон
Дата проведения
3 февраля, 22.30, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Брайтон
Дата проведения
3 февраля, 23.15, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Астон Вилла – Вест Хэм
Дата проведения
3 февраля, 23.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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