Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» – «Саутгемптон»

Начинается 22-й тур Премьер-лиги.
Сегодня «Арсенал» играет с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Саутгемптоном».
Завтра, в среду, «Манчестер Сити» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» – с «Брайтоном».
Тур завершится в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Челси».
22-й тур
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 32 Пепе, 1:1 – 45, пенальти Рубен Невеш.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе, Моутинью, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Виллиан Жозе.
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти, Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе, Ляказетт.
- Удаление:
- Давид Луиз (45).
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
- Гол:
- 0:1 – 41 Филлипс.
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Башем, Богл, Иган, Ампаду, Норвуд, Флек, Ландстрем, Болдок (Лоу, 44), Макголдрик, Шарп.
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.15, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.15, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 3 февраля, 21.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 3 февраля, 21.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.15, «Энфилд»
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.