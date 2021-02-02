Кафельников о приговоре Навальному: «Не мог представить, что мне будет так стыдно за происходящее в родной стране»

Экс-первая ракетка мира высказался о решении суда назначить оппозиционному политику Алексею Навальному реальный срок.

«Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на Олимпиаде в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка», – написал Кафельников в твиттере.

Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

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