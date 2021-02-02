Косторная снялась с командного турнира сборной России в Москве

Теги сборная России женское катание Алена Косторная командный турнир в Москве Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная снялась с командного турнира сборной России в Москве, который пройдет с 5 по 7 января.

О том, кто заменит спортсменку на турнире, пока не сообщается.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Косторная заразилась коронавирусом в начале декабря 2020 года. В январе тренер Косторной Евгений Плющенко сообщил, что Алена полностью восстановилась после болезни.

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