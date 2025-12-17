Капелло об Акинфееве: «Один из сильнейших, с кем я работал. Игорь – большой профессионал, думаю, он сможет доиграть до 45 лет»
Фабио Капелло: со своим профессионализмом Акинфеев сможет доиграть до 45 лет.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что Игорь Акинфеев сможет продолжать карьеру до 45 лет.
«Акинфеев – легендарный вратарь. Игорь – один из сильнейших футболистов, с которыми я работал.
Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», – сказал Капелло.
Что делать с Хаби Алонсо?37929 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости