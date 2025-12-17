  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло об Акинфееве: «Один из сильнейших, с кем я работал. Игорь – большой профессионал, думаю, он сможет доиграть до 45 лет»
Капелло об Акинфееве: «Один из сильнейших, с кем я работал. Игорь – большой профессионал, думаю, он сможет доиграть до 45 лет»

Фабио Капелло: со своим профессионализмом Акинфеев сможет доиграть до 45 лет.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что Игорь Акинфеев сможет продолжать карьеру до 45 лет.

«Акинфеев – легендарный вратарь. Игорь – один из сильнейших футболистов, с которыми я работал.

Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», – сказал Капелло.

Что делать с Хаби Алонсо?37929 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
