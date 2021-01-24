Видеотрансляция матча «Гранада» – «Барселона» – 2:0. Сольдадо забил второй, убежав от Умтити один на один! Текстовый онлайн есть

В рамках 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» принимает «Барселону».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Эскандель, Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес, Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас, Этеки, Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Альба, Умтити, Серджи Роберто (Дест, 57), Бускетс, де Йонг, Педри, Тринкау, Гризманн, Месси.