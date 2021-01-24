Видеотрансляция матча «Гранада» – «Барселона» – 2:0. Сольдадо забил второй, убежав от Умтити один на один! Текстовый онлайн есть

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В рамках 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» принимает «Барселону»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

Гранада – Барселона 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Кенеди, 2:0 – 47 Сольдадо.
ГранадаЭскандель, Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес, Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас, Этеки, Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо.
Барселонатер Стеген, Араухо, Альба, Умтити, Серджи Роберто (Дест, 57), Бускетс, де Йонг, Педри, Тринкау, Гризманн, Месси.
Предупреждения:
Месси (25), Этеки (29).

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