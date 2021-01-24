Кокорин сможет сыграть с «Интером» в пятницу. Документы оформлены (Firenze Viola)

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин ТАСС Футбол

Форвард Александр Кокорин, подписавший контракт с «Фиорентиной», может сыграть уже в пятницу – с «Интером».

Как сообщает Firenze Viola, документы, необходимые для завершения формальной части трансфера, получены, и сделка считается состоявшейся.

«Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче», – передает ТАСС комментарий пресс-службы «Фиорентины».

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