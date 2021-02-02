ATP Cup. Рублев играет с Нишиокой, Медведев встретится с Нисикори, Зверев победил Шаповалова на решающем тай-брейке

Теги результаты ATP ATP Cup Теннис

Во второй день ATP Cup Россия играет с Японией.

Италия первой вышла в полуфинал.

Результаты первого дня здесь.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 6 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

3 февраля


Группа D

 

  Россия Аргентина Япония Баланс
Россия х 2:1   1-0
Аргентина 1:2 х   0-1
Япония     х 0-0

 

Россия – Япония – 0:0

Андрей Рублев (Россия) Йошихито Нишиока (Япония)
6:1|1:1
Дата проведения
3 февраля, 09.38
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
3 февраля, 11.00
Онлайн матча

 

Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия) Бен Маклаклан (Новая Зеландия) / Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
3 февраля, 12.30
Онлайн матча

 


Группа A

 

  Сербия Германия Канада Баланс
Сербия х   2:1 1-0
Германия   х 2:1 1-0
Канада 1:2   1:2 х 0-2

 

Германия – Канада – 2:1

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Милош Раонич (Канада)
7:6|7:6
Дата проведения
3 февраля, 02.08
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Денис Шаповалов (Канада)
6:7|6:3|7:6
Дата проведения
3 февраля, 04.33
Онлайн матча

 

Стивен Диес (Канада) / Питер Полански (Канада) Кевин Кравиц (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия)
7:6|6:7|10:3
Дата проведения
3 февраля, 08.01
Онлайн матча

 


Группа B

 

  Испания Греция Австралия Баланс
Испания х   3:0 1-0
Греция   х   0-0
Австралия 0:3   х 0-1

 

Греция – Австралия – 0:0

Михаил Перволаракис (Греция) Джон Миллман (Австралия)
Дата проведения
3 февраля, 09.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
3 февраля, 11.00
Онлайн матча

 

Михаил Перволаракис (Греция) / Стефанос Циципас (Греция) Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
Дата проведения
3 февраля, 12.30
Онлайн матча

 


Группа C

 

  Австрия Италия Франция Баланс
Австрия х 1:2   0-1
Италия 2:1 х 2:1 2-0
Франция   1:2 х 0-1

 

Италия – Франция – 2:1

 

Фабио Фоньини (Италия) Бенуа Пэр (Франция)
6:1|7:6
Дата проведения
3 февраля, 02.09
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Гаэль Монфис (Франция)
6:4|6:2
Дата проведения
3 февраля, 03.54
Онлайн матча

 

Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция) Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)
6:3|6:4
Дата проведения
3 февраля, 06.00
Онлайн матча

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья