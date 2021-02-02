ATP Cup. Рублев играет с Нишиокой, Медведев встретится с Нисикори, Зверев победил Шаповалова на решающем тай-брейке

Во второй день ATP Cup Россия играет с Японией.

Италия первой вышла в полуфинал.

Результаты первого дня здесь.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 6 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

3 февраля



Группа D

Россия Аргентина Япония Баланс Россия х 2:1 1-0 Аргентина 1:2 х 0-1 Япония х 0-0

Россия – Япония – 0:0



Группа A

Сербия Германия Канада Баланс Сербия х 2:1 1-0 Германия х 2:1 1-0 Канада 1:2 1:2 х 0-2

Германия – Канада – 2:1



Группа B

Испания Греция Австралия Баланс Испания х 3:0 1-0 Греция х 0-0 Австралия 0:3 х 0-1

Греция – Австралия – 0:0



Группа C

Австрия Италия Франция Баланс Австрия х 1:2 0-1 Италия 2:1 х 2:1 2-0 Франция 1:2 х 0-1

Италия – Франция – 2:1