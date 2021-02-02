ATP Cup. Рублев играет с Нишиокой, Медведев встретится с Нисикори, Зверев победил Шаповалова на решающем тай-брейке

Во второй день ATP Cup Россия играет с Японией.
Италия первой вышла в полуфинал.
Результаты первого дня здесь.
ATP Cup
Командный турнир ATP
2 – 6 февраля 2021
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
3 февраля
Группа D
|Россия
|Аргентина
|Япония
|Баланс
|Россия
|х
|2:1
|1-0
|Аргентина
|1:2
|х
|0-1
|Япония
|х
|0-0
Россия – Япония – 0:0
- Дата проведения
- 3 февраля, 09.38
- Дата проведения
- 3 февраля, 11.00
Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия) – Бен Маклаклан (Новая Зеландия) / Йошихито Нишиока (Япония)
- Дата проведения
- 3 февраля, 12.30
Группа A
|Сербия
|Германия
|Канада
|Баланс
|Сербия
|х
|2:1
|1-0
|Германия
|х
|2:1
|1-0
|Канада
|1:2
|1:2
|х
|0-2
Германия – Канада – 2:1
- Дата проведения
- 3 февраля, 02.08
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.33
Стивен Диес (Канада) / Питер Полански (Канада) – Кевин Кравиц (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия)
7:6|6:7|10:3
7:6|6:7|10:3
- Дата проведения
- 3 февраля, 08.01
Группа B
|Испания
|Греция
|Австралия
|Баланс
|Испания
|х
|3:0
|1-0
|Греция
|х
|0-0
|Австралия
|0:3
|х
|0-1
Греция – Австралия – 0:0
- Дата проведения
- 3 февраля, 09.30
- Дата проведения
- 3 февраля, 11.00
Михаил Перволаракис (Греция) / Стефанос Циципас (Греция) – Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
- Дата проведения
- 3 февраля, 12.30
Группа C
|Австрия
|Италия
|Франция
|Баланс
|Австрия
|х
|1:2
|0-1
|Италия
|2:1
|х
|2:1
|2-0
|Франция
|1:2
|х
|0-1
Италия – Франция – 2:1
- Дата проведения
- 3 февраля, 02.09
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.54
Николя Маю (Франция) / Эдуард Роже-Васселин (Франция) – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)
6:3|6:4
6:3|6:4
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00