Радимов о «Спартаке»: «Что ж там за змеиное логово такое? Сколько позориться можно? Офигевал от интервью экс-спартачей»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о перепалке бывшего игрока «Спартака» с экс-тренером клуба .

«Меня с детства учили: сказал А – говори и Б. Надо уметь брать на себя ответственность. Нельзя переводить стрелки на других.

К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал.

Сколько позориться-то можно – что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?» – задался вопросом Радимов в твиттере.

Паршивлюк о словах Карреры: «Меня можно в чем угодно обвинять, но только не во лжи. Я его даже не упоминал»

Каррера о словах Паршивлюка об уходе из «Спартака»: «Он решил сказать чушь собачью спустя 4 года! Абсолютная ложь»

Паршивлюк об уходе из «Спартака» из-за игроков: «Правда. Не жму руку этим ветеранам теперь»