Радимов о «Спартаке»: «Что ж там за змеиное логово такое? Сколько позориться можно? Офигевал от интервью экс-спартачей»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перепалке бывшего игрока «Спартака» Сергея Паршивлюка с экс-тренером клуба Массимо Каррерой.

«Меня с детства учили: сказал А – говори и Б. Надо уметь брать на себя ответственность. Нельзя переводить стрелки на других.

К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал.

Сколько позориться-то можно – что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?» – задался вопросом Радимов в твиттере. 

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