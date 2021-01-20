Роналду – лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос – 2-й, Нойер – 3-й (IFFHS)

Названы три лучших игрока Европы прошлого десятилетия по версии Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинг вошли лучшие футболисты из стран, входящих в УЕФА, в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим футболистом десятилетия в Европе был признан форвард и сборной Португалии Криштиану Роналду, также выступавший в «Реале» в этот период.

На второе место попал защитник и сборной Испании Серхио Рамос, третьим стал вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.

Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии IFFHS