Виктор Васин: не вижу себя тренером – нет тяги учиться.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин рассказал о том, как проходит его жизнь после завершения профессиональной карьеры.

«Пытаюсь адаптироваться к пенсионной жизни, воспитываю детей, параллельно пытаюсь двигаться в разных проектах, связанных с коммерческой недвижимостью. Пытаемся как-то развиваться с ребятами. То есть пытаюсь себя найти, так скажем.

На данный момент свое будущее с футболом не связываю. Не то чтобы я насытился футболом, просто в текущий период я не особо себя вижу тренером. Плюс у меня нет сильной тяги идти учиться и тратить на это год-два своей жизни», – сказал 37-летний Васин.

Виктор завершил карьеру в 2024 году. За ЦСКА защитник провел 71 матч в Мир РПЛ и забил 2 гола, за сборную России сыграл 13 матчей и отметился 2 голами. В составе ЦСКА Васин трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок России. Он также стал чемпионом Казахстана в составе «Кайрата».