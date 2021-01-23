Азар пропустит 3-6 недель из-за травмы мышц живота. Игра с «Аталантой» – 24 февраля

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Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.

У бельгийца были диагностированы проблемы с прямой мышцей живота.

По сведениям As, на восстановление может уйти 3-4 недели. По информации Marca, хавбек может пропустить от 4 до 6 недель.

Таким образом, участие Азара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (24 февраля) находится под вопросом, как и появление в игре против «Атлетико» в Ла Лиге (7 марта).

В нынешнем сезоне Азар провел 8 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Азар пропустил тренировку «Реала» из-за мышечного утомления

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