Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к форварду: «Никакого предложения нет»
Агент Гонду опроверг информацию о переговорах с ЦСКА.
Агент нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА.
Ранее Sport24 сообщил, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера аргентинца зимой и уже начали переговоры с «Зенитом».
«По этому поводу нет никакого предложения», – сказал Гони.
В сезоне-2025/26 Гонду провел за «Зенит» в 14 матчах Мир РПЛ и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
