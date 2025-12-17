Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к форварду: «Никакого предложения нет»

Агент Гонду опроверг информацию о переговорах с ЦСКА.

Агент нападающего «Зенита » Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА .

Ранее Sport24 сообщил , что армейцы активно интересуются возможностью трансфера аргентинца зимой и уже начали переговоры с «Зенитом».

«По этому поводу нет никакого предложения», – сказал Гони.

В сезоне-2025/26 Гонду провел за «Зенит» в 14 матчах Мир РПЛ и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь .