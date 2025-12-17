Мостовой об опросе ВЦИОМ про лимит: «В СССР вообще иностранцев не было, но футбол развивался. Сейчас русские ребята три раза по мячу попадают, а получают бешеные деньги»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о лимите на легионеров.
По результатам исследования, 49% российских болельщиков считают, что иностранные игроки повышают уровень Мир РПЛ, 57% верят, что легионеры усиливают конкуренцию внутри команд, что способствует развитию российских футболистов.
«В Советском Союзе у нас вообще иностранцев не было, но футбол при этом развивался. У нас был один из самых сильных чемпионатов.
Сейчас смотришь на команду, которая ниже восьмого места, и там семь-восемь легионеров есть везде. Ужесточат лимит – будут играть русские ребята, которые три раза по мячу попадают, а получают бешеные деньги.
[Российские игроки] голодными должны быть. Футбол должен стоять на первом месте. Сейчас он у многих игроков находится на втором, а то и на третьем месте. Главное – попасть в хорошую команду, где дадут много денег. И все, наслаждаются жизнью», – сказал Мостовой.