  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»
0

Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»

Жозе Моуринью: говорю журналистам то же самое, что и игрокам.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что использует общение с прессой для обращения к игрокам.

«Общение с прессой – это способ достучаться до игроков, но я говорю с ними до того, как обратиться к вам, или после этого. Я говорю вам то же самое, что говорил игрокам в перерыве. Есть очень объективные вещи. Это не какой-то особый подход на ментальном уровне.

Благоприятные периоды, как и большие трудности, заканчиваются. Всему приходит конец. Теперь, будучи на подъеме, мы должны найти в себе силы, чтобы всегда хотеть большего. Мы хотим продолжать показывать результат и хорошо играть», – сказал Моуринью.

Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»

Что делать с Хаби Алонсо?38119 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жозе похвалил (!) журналиста за чисто футбольный вопрос. Нам тоже понравилось – вот разбор
13 декабря, 05:54
Моуринью про 1:1: «Судья ошибся в критериях для карточек. В «Спортинге» футболист совершает фолы, которые ему вздумаются, и при этом он уходит с поля без желтой»
6 декабря, 09:03
Моуринью после 2:0 с «Атлетику» в Кубке Португалии: «Первый тайм был так плох, что в перерыве я хотел поменять девятерых игроков. В моем понимании профессионализма с некоторыми вещами тяжело мириться»
23 ноября, 08:39
Главные новости
Скала о словах, что он выиграл чемпионат России со «Спартаком»: «Абсолютная ложь! Все из-за глупой ошибки журналиста, который не так меня понял. Больше никогда не буду говорить о «Спартаке»
4 минуты назад
Мостовой об опросе ВЦИОМ про лимит: «В СССР вообще иностранцев не было, но футбол развивался. Сейчас русские ребята три раза по мячу попадают, а получают бешеные деньги»
28 минут назад
Вера успешно прошел медосмотр в «Локомотиве» («СЭ»)
52 минуты назад
Левандовски может летом перейти в «Чикаго Файр» свободным агентом. Клуб успешно провел переговоры с форвардом «Барсы» (BBC Sport)
сегодня, 11:53
Хавбек «Бетиса» Руибаль во время интервью назвал гомофобом фаната «Райо», предложившего ему накрасить ногти
сегодня, 11:37
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
43 минуты назад
Глава Татарстана принял отставку Рахимова из «Рубина». Федотов не возглавит команду, рассматривается назначение Стойковича или Артиги (Иван Карпов)
сегодня, 11:22
Экс-президент «Локо» Наумов: «Батракову нужен топ-клуб из топ-5 лиг – как «Монако», например. В середнячке можно затухнуть»
сегодня, 10:45
Щенников о Слуцком: «Возмущают те, кто говорит: «Он больше шоумен, чем тренер». Два вторых места с «Шанхаем» – отличный результат»
сегодня, 10:33
Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений. Конте всегда достает из игроков все лучшее в трудные моменты»
1 минуту назад
Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продюсировал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
17 минут назад
Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: «Подумал – утка. Это не вяжется с его словами. Весь мир любит Юргена, в финансовом плане ему это не нужно, зачем тогда?»
37 минут назад
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах
55 минут назад
Жирков о тренере для «Спартака»: «Лучший вариант – воспитанник с тренерской лицензией. Титов, Тихонов – когда нет еврокубков, можно экспериментировать»
сегодня, 12:05
Виктор Васин: «Пытаюсь адаптироваться к пенсионной жизни. Не вижу себя тренером – нет тяги идти учиться, тратить год-два жизни»
сегодня, 11:36
Капелло об Акинфееве: «Один из сильнейших, с кем я работал. Игорь – большой профессионал, думаю, он сможет доиграть до 45 лет»
сегодня, 11:34
Тюкавин о преданности «Динамо»: «Это мой родной клуб, наверное, от родителей передалось, от папы. Желания были, но они все очень быстро гасли»
сегодня, 11:16
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
сегодня, 08:52
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
сегодня, 08:31