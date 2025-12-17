Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»
Жозе Моуринью: говорю журналистам то же самое, что и игрокам.
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что использует общение с прессой для обращения к игрокам.
«Общение с прессой – это способ достучаться до игроков, но я говорю с ними до того, как обратиться к вам, или после этого. Я говорю вам то же самое, что говорил игрокам в перерыве. Есть очень объективные вещи. Это не какой-то особый подход на ментальном уровне.
Благоприятные периоды, как и большие трудности, заканчиваются. Всему приходит конец. Теперь, будучи на подъеме, мы должны найти в себе силы, чтобы всегда хотеть большего. Мы хотим продолжать показывать результат и хорошо играть», – сказал Моуринью.
Моуринью о психологических уловках: «Я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
