Жозе Моуринью: говорю журналистам то же самое, что и игрокам.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что использует общение с прессой для обращения к игрокам.

«Общение с прессой – это способ достучаться до игроков, но я говорю с ними до того, как обратиться к вам, или после этого. Я говорю вам то же самое, что говорил игрокам в перерыве. Есть очень объективные вещи. Это не какой-то особый подход на ментальном уровне.

Благоприятные периоды, как и большие трудности, заканчиваются. Всему приходит конец. Теперь, будучи на подъеме, мы должны найти в себе силы, чтобы всегда хотеть большего. Мы хотим продолжать показывать результат и хорошо играть», – сказал Моуринью.

