«МЮ» уничтожил «Лидс», Роджерс выбил Моуринью из топ-4, золото и серебро России в лыжах, Влашич – игрок года, победы «Реала» и «Милана» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» оформил себе шикарный рождественский подарок, разгромив «Лидс» – 6:2! Столько в чемпионате «МЮ» не забивал со времен Фергюсона. Мактомини установил рекорд АПЛ, оформив дубль уже к 3-й минуте. Команды Бьелсы не пропускали так много аж с 1992 года, хотя сам он уверен, что «Лидс» был не так уж плох.

«Тоттенхэм» проиграл дома «Лестеру» и свалился на пятое место – впервые за 26 лет в топ-4 к Рождеству нет ни одного лондонского клуба. Для Жозе Моуринью это первое поражение от Брендана Роджерса в карьере. Остальные результаты дня – здесь.

2. «Реал» выиграл 5-й матч подряд, одержав в гостях победу над «Эйбаром» (3:1). У Карима Бензема 10 голов в 10 последних матчах, он лучший по системе «гол+пас» в Ла Лиге. В таблице «Мадрид» дышит в спину «Атлетико». Остальные результаты можно глянуть на этой странице.

3. В Серии А «Милан» вернулся на победный путь, одолев в гостях «Сассуоло» (2:1) и продлив беспроигрышную серию до 25 матчей. Рафаэл Леау забил на 7-й секунде – это самый быстрый гол в истории Серии А. «Россонери» лидируют в таблице, но не отстает и «Интер», одержавший шестую победу подряд, – отрыв составляет всего одно очко. «Аталанта» разгромила «Рому» (4:1), Миранчук вышел на замену, но лучшим был Иличич, набравший 3 очка. Все результаты дня – здесь.

4. Есть новый успех в лыжах – Большунов и Ретивых выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира в Дрездене. В общем зачете лидирует Большунов, а Клэбо отстает уже на 216 очков.

Порадовали и девушки – Ступак и Непряева стали вторыми в командном спринте.

5. Есть новый антирекорд в биатлоне – 39 гонок подряд без медалей. Масс-старт на Кубке мира выиграл Пайффер, Логинов – 10-й, Елисеев – 20-й. В женском масс-старе победу одержала Ульсбю-Ройселанн, Казакевич финишировала 24-й.

Уже известно, кто выступит за сборную на январских этапах Кубка мира. Экс-президент СБР Владимир Драчев раскритиковал результаты российской команды, назвав ее «командочкой».

6. Влашич признан игроком года в России по версии тренеров, менеджеров и журналистов. Черчесов лучшим назвал Акинфеева, Семак – Дзюбу, Федун – Зобнина, а Тедеско – весь «Спартак».

7. Россия выиграла Кубок Первого канала, победив во всех трех матчах. Выглядели не так ярко, но очень достойно. Лучшими игроками турнира стали исключительно россияне. Брагин доволен, Ротенберг ликует.

8. Илья Авербух женился на самой умной из «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой.

9. Гобер подпишет с «Ютой» крупнейший в истории НБА контракт для центрового – на 205 млн долларов.

10. Чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

11. Сайт НХЛ включил Белошейкина, Буре и Овечкина в символическую сборную СССР/России за всю историю МЧМ.

12. НХЛ утвердила состав дивизионов в сезоне-2020/21. Один – полностью канадский, в плей-офф выходят 16 клубов.

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