«Реал» выиграл 5-й матч подряд, победив «Эйбар» (3:1). У Бензема гол и два ассиста

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В 14-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Эйбар» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий мадридской команды Карим Бензема отметился голом и двумя результативными передачами.

«Реал» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.

Команда Зинедина Зидана, набрав 29 очков в 14 турах, идет второй в турнирной таблице испанского чемпионата.

Лидирует «Атлетико», который набрал столько же очков, но имеет преимущество по дополнительным показателям и при этом провел на две игры меньше.

Эйбар – Реал Мадрид 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Ипуруа»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Бензема, 0:2 – 13 Модрич, 1:2 – 28 Кике Гарсия, 1:3 – 90 Васкес.
ЭйбарДмитрович, Бигас, Арбилья, Родригес, Посо, Диоп (Альварес, 82), Инуи (Леон, 72), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия (Арьеталеанисбеаскоа, 83), Муто.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Вальверде, 72), Кроос, Васкес, Каземиро, Родриго (Асенсио, 72), Бензема.
Предупреждение:
Арбилья (43).

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