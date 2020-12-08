«Реал» выиграл 5-й матч подряд, победив «Эйбар» (3:1). У Бензема гол и два ассиста

В 14-м туре Ла Лиги на выезде обыграл (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий мадридской команды Карим Бензема отметился голом и двумя результативными передачами.

«Реал» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.

Команда Зинедина Зидана, набрав 29 очков в 14 турах, идет второй в турнирной таблице испанского чемпионата.

Лидирует «Атлетико», который набрал столько же очков, но имеет преимущество по дополнительным показателям и при этом провел на две игры меньше.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги