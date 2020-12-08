«Реал» выиграл 5-й матч подряд, победив «Эйбар» (3:1). У Бензема гол и два ассиста

В 14-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Эйбар» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий мадридской команды Карим Бензема отметился голом и двумя результативными передачами.
«Реал» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.
Команда Зинедина Зидана, набрав 29 очков в 14 турах, идет второй в турнирной таблице испанского чемпионата.
Лидирует «Атлетико», который набрал столько же очков, но имеет преимущество по дополнительным показателям и при этом провел на две игры меньше.
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Ипуруа»
- Голы:
- 0:1 – 6 Бензема, 0:2 – 13 Модрич, 1:2 – 28 Кике Гарсия, 1:3 – 90 Васкес.
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Эйбар –
Дмитрович, Бигас, Арбилья, Родригес, Посо, Диоп (Альварес, 82), Инуи (Леон, 72), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия (Арьеталеанисбеаскоа, 83), Муто.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Вальверде, 72), Кроос, Васкес, Каземиро, Родриго (Асенсио, 72), Бензема.
- Предупреждение:
- Арбилья (43).