«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (6:2), Бруну набрал 3 очка, у Мактомини рекордный дубль

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В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (6:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Полузащитник «МЮ» Скотт Мактомини сделал дубль уже к 3-й минуте, установив рекорд Премьер-лиги. Три очка по системе «гол+пас» (2+1) набрал Бруну Фернандеш.

«Красные дьяволы» забили шесть голов в матче чемпионата впервые после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

Манчестер Юнайтед – Лидс 6:2 (4:1, 2:1)
Дата проведения
20 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мактомини, 2:0 – Мактомини, 3:0 – 20 Бруну Фернандеш, 4:0 – 37 Линделеф, 4:1 – 41 Купер, 5:1 – 66 Джеймс, 6:1 – 70, пенальти Бруну Фернандеш, 6:2 – 73 Даллас.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактомини, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71).
ЛидсМелье, Эйлинг, Даллас, Купер (Дэвис, 72), Клих (Шеклтон, 46), Харрисон, Алиоски, Филлипс (Стрейк, 46), Рафинья, Бэмфорд, Родриго.
Предупреждение:
Джеймс (52).

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