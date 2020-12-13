«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (6:2), Бруну набрал 3 очка, у Мактомини рекордный дубль

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (6:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Полузащитник «МЮ» Скотт Мактомини сделал дубль уже к 3-й минуте, установив рекорд Премьер-лиги. Три очка по системе «гол+пас» (2+1) набрал Бруну Фернандеш.
«Красные дьяволы» забили шесть голов в матче чемпионата впервые после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.
- Дата проведения
- 20 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 2 Мактомини, 2:0 – 3 Мактомини, 3:0 – 20 Бруну Фернандеш, 4:0 – 37 Линделеф, 4:1 – 41 Купер, 5:1 – 66 Джеймс, 6:1 – 70, пенальти Бруну Фернандеш, 6:2 – 73 Даллас.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактомини, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71).
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Лидс –
Мелье, Эйлинг, Даллас, Купер (Дэвис, 72), Клих (Шеклтон, 46), Харрисон, Алиоски, Филлипс (Стрейк, 46), Рафинья, Бэмфорд, Родриго.
- Предупреждение:
- Джеймс (52).