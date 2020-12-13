«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (6:2), Бруну набрал 3 очка, у Мактомини рекордный дубль

В 14-м туре АПЛ разгромил (6:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Полузащитник «МЮ» Скотт Мактомини сделал дубль уже к 3-й минуте, установив рекорд Премьер-лиги. Три очка по системе «гол+пас» (2+1) набрал Бруну Фернандеш.

«Красные дьяволы» забили шесть голов в матче чемпионата впервые после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ