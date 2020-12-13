«Аталанта» разгромила «Рому» (4:1), проигрывая к перерыву. Миранчук вышел на замену, у Иличича 3 очка

В 13-м туре итальянской Серии А , за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, разгромила «Рому» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Римляне открыли счет в первом тайме и вели в счете до 59-й минуты. В перерыве на замену вышел Йосип Иличич, набравший 3 очка по системе «гол+пас» (2+1).

Миранчук вышел на поле во втором тайме, заменив на 81-й минуте Руслана Малиновского.

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