«Аталанта» разгромила «Рому» (4:1), проигрывая к перерыву. Миранчук вышел на замену, у Иличича 3 очка

В 13-м туре итальянской Серии А «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, разгромила «Рому» (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Римляне открыли счет в первом тайме и вели в счете до 59-й минуты. В перерыве на замену вышел Йосип Иличич, набравший 3 очка по системе «гол+пас» (2+1).
Миранчук вышел на поле во втором тайме, заменив на 81-й минуте Руслана Малиновского.
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Гозенс (Мохика, 89), Ромеро (Паломино, 46), Гимшити, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 81), де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 72).
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Рома –
Миранте, Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 81), Педро (Кристанте, 73), Пеллегрини (Вильяр, 81), Рожер, Джеко.
- Предупреждения:
- Пеллегрини (35), Малиновский (37), Ромеро (39), Миранте (57), Манчини (64).