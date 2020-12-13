«Аталанта» разгромила «Рому» (4:1), проигрывая к перерыву. Миранчук вышел на замену, у Иличича 3 очка

Теги Рома Аталанта серия А Италия Sports.ru Джан Пьеро Гасперини Йосип Иличич Алексей Миранчук Футбол

В 13-м туре итальянской Серии А «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, разгромила «Рому» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Римляне открыли счет в первом тайме и вели в счете до 59-й минуты. В перерыве на замену вышел Йосип Иличич, набравший 3 очка по системе «гол+пас» (2+1).

Миранчук вышел на поле во втором тайме, заменив на 81-й минуте Руслана Малиновского.

Аталанта – Рома 4:1 (0:1, 4:0)
Дата проведения
20 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Джеко, 1:1 – 59 Сапата, 2:1 – 70 Гозенс, 3:1 – 72 Муриэль, 4:1 – 85 Иличич.
АталантаГоллини, Гозенс (Мохика, 89), Ромеро (Паломино, 46), Гимшити, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 81), де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 72).
РомаМиранте, Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 81), Педро (Кристанте, 73), Пеллегрини (Вильяр, 81), Рожер, Джеко.
Предупреждения:
Пеллегрини (35), Малиновский (37), Ромеро (39), Миранте (57), Манчини (64).

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