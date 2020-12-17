Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга (ТАСС)

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике отстранена от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Основанием для временного отстранения послужили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории.

В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

У Кашириной 8 медалей с чемпионатов мира (5 золотых и три серебряных), серебро Олимпийских игр и восемь золотых медалей чемпионатов Европы.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам