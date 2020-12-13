Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пармы», «Сампдория» победила «Кротоне»

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В 13-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), «Ювентус» играет с «Пармой» на выезде. 

Завтра «Интер» примет «Специю», «Милан» проведет гостевой матч с «Сассуоло», а «Аталанта» будет противостоять «Роме»

В заключительном матче тура сойдутся «Лацио» и «Наполи»

Чемпионат Италии

13-й тур

Фиорентина – Верона 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
19 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
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Голы:
0:1 – 8, пенальти Велозу, 1:1 – 19, пенальти Влахович.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Пеццелья, Игор Жулио, Венути (Лирола, 59), Бонавентура (Кальехон, 60), Амрабат, Кастровилли (Кутроне, 86), Баррека (Бираги, 59), Рибери (Валеро, 84), Влахович.
ВеронаСильвестри, Давидович, Гюнтер (Маньяни, 51), Чеккерини, Фараони, Тамез (Илич, 70), Велозу, Димарко, Лазович (Рюэгг, 71), Дзакканьи (Анкра, 78), Сальседо (Колли, 46).
Предупреждения:
Бонавентура (13), Димарко (27), Чеккерини (34), Игор Жулио (69).

 

Сампдория – Кротоне 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Дамсгор, 2:0 – 36 Янкто, 2:1 – 45, пенальти Нванкво, 3:1 – 65 Куальярелла.
СампдорияАудеро, Ауджелло, Феррари (Торсбю, 8), Тонелли, Колли, Дамсгор (Кандрева, 89), Янкто, Экдаль, Адриен Силва (Йосида, 90), Верре (Рамирес, 61), ла Гумина (Куальярелла, 60).
КротонеКордац, Педру Перейра, Луперто, Марроне, Реца, Молина (Вулич, 46), Петриччоне (Ривьер, 70), Жуниор Мессиас, Эдуардо Энрике, Магальян (Джиджи, 78), Нванкво (Рохас, 87).
Предупреждения:
Колли (30), Жуниор Мессиас (45), Экдаль (49), Марроне (60).

 

Парма – Ювентус 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Эннио Тардини»
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Голы:
0:1 – 23 Кулусевски, 0:2 – 26 Роналду, 0:3 – 48 Роналду.
ПармаСепе, Бруну Алвеш, Якопони (Бюси, 60), Осорио, Гальоло, Зом, Куцка (Сипрьен, 60), Куртич, Эрнани, Жервиньо (Карамо, 46), Корнелиус (Инглезе, 61).
ЮвентусБуффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рэмзи (Бернардески, 68), Маккенни, Бентанкур, Кулусевски, Роналду, Мората.
Предупреждение:
Данило (40).

 

Торино – Болонья
Дата проведения
20 декабря, 14.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Специя
Дата проведения
20 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Дженоа
Дата проведения
20 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Удинезе
Дата проведения
20 декабря, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Милан
Дата проведения
20 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аталанта – Рома
Дата проведения
20 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Наполи
Дата проведения
20 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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