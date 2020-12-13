Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пармы», «Сампдория» победила «Кротоне»

В 13-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), «Ювентус» играет с «Пармой» на выезде.
Завтра «Интер» примет «Специю», «Милан» проведет гостевой матч с «Сассуоло», а «Аталанта» будет противостоять «Роме».
В заключительном матче тура сойдутся «Лацио» и «Наполи».
13-й тур
- Дата проведения
- 19 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Игор Жулио, Венути (Лирола, 59), Бонавентура (Кальехон, 60), Амрабат, Кастровилли (Кутроне, 86), Баррека (Бираги, 59), Рибери (Валеро, 84), Влахович.
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Верона –
Сильвестри, Давидович, Гюнтер (Маньяни, 51), Чеккерини, Фараони, Тамез (Илич, 70), Велозу, Димарко, Лазович (Рюэгг, 71), Дзакканьи (Анкра, 78), Сальседо (Колли, 46).
- Предупреждения:
- Бонавентура (13), Димарко (27), Чеккерини (34), Игор Жулио (69).
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 26 Дамсгор, 2:0 – 36 Янкто, 2:1 – 45, пенальти Нванкво, 3:1 – 65 Куальярелла.
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Сампдория –
Аудеро, Ауджелло, Феррари (Торсбю, 8), Тонелли, Колли, Дамсгор (Кандрева, 89), Янкто, Экдаль, Адриен Силва (Йосида, 90), Верре (Рамирес, 61), ла Гумина (Куальярелла, 60).
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра, Луперто, Марроне, Реца, Молина (Вулич, 46), Петриччоне (Ривьер, 70), Жуниор Мессиас, Эдуардо Энрике, Магальян (Джиджи, 78), Нванкво (Рохас, 87).
- Предупреждения:
- Колли (30), Жуниор Мессиас (45), Экдаль (49), Марроне (60).
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 0:1 – 23 Кулусевски, 0:2 – 26 Роналду, 0:3 – 48 Роналду.
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Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Бюси, 60), Осорио, Гальоло, Зом, Куцка (Сипрьен, 60), Куртич, Эрнани, Жервиньо (Карамо, 46), Корнелиус (Инглезе, 61).
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Ювентус –
Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рэмзи (Бернардески, 68), Маккенни, Бентанкур, Кулусевски, Роналду, Мората.
- Предупреждение:
- Данило (40).
- Дата проведения
- 20 декабря, 14.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.