Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пармы», «Сампдория» победила «Кротоне»

В 13-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), играет с «Пармой» на выезде.

Завтра примет «Специю», проведет гостевой матч с «Сассуоло», а «Аталанта» будет противостоять «Роме».

В заключительном матче тура сойдутся и .

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А