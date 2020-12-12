Логинов, Гараничев, Елисеев, Казакевич, Павлова, Кайшева вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

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Союз биатлонистов России (СБР) объявил, кто из биатлонистов вошел в состав команды на январские этапы Кубка мира в Оберхофе и Антхольце.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева.

Еще шесть человек определятся по критериям отбора:

– 1 мужчина, 1 женщина по решению главного тренера и старших тренеров по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»);

– 1 мужчина, 1 женщина, занимающие первое место в рейтинге Кубка России после «Ижевской винтовки»;

– 1 мужчина, 1 женщина, которые набрали наибольшее количество очков на «Ижевской винтовке» в трех гонках и находятся в топ-15 общего рейтинга СБР.

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