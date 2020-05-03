Белошейкин, Буре, Могильный и Овечкин – в символической сборной СССР/России за всю историю МЧМ (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил состав двух символических пятерок сборной СССР/России за всю историю молодежных чемпионатов мира.
Учитывались только достижения на турнирах. МЧМ проводятся с 1974 года, а с 1977 года приобрели официальный статус.
1-я пятерка
Вратарь: Евгений Белошейкин (двукратный чемпион, самый побеждающий вратарь в истории турнира – 14 побед).
Защитники: Вячеслав Фетисов (трехкратный чемпион, дважды лучший защитник турниров), Александр Романов (2-й результат по очкам на МЧМ среди защитников в истории отечественного хоккея – 14 в 14 матчах).
Нападающие: Александр Овечкин (4-й снайпер в истории МЧМ – 18 голов в 18 матчах), Александр Могильный (35 очков в 20 матчах за три турнира), Павел Буре (лучший снайпер в истории МЧМ – 27 голов в 21 матче).
2-я пятерка
Вратарь: Андрей Василевский.
Защитники: Михаил Татаринов, Дмитрий Орлов.
Нападающие: Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Владимир Крутов.