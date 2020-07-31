Ротенберг о Кубке Первого канала: «Это настоящая спортивная война. Шведы, чехи и финны хотели выиграть, но Россия была сильнее»

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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался после победы национальной команды над Финляндией (5:1) в заключительном матче Кубка Первого канала.

Россияне заняли итоговое первое место, одержав три победы на турнире.

«Хотел бы поблагодарить всех за поддержку – мы это чувствовали. Мы выходим играть каждый матч на победу, шли от игры к игре. У нас одна система, мы стараемся всегда играть с учетом советских традиций. Поздравляем всех с победой.

Матчи Кубка Первого канала – настоящая спортивная война. И шведы, и чехи, и финны хотели выиграть, но мы были сильнее», – сказал Ротенберг.

После молодежки Ларионова первая сборная смотрелась не так красиво. Но три победы из трех на КПК – это нельзя не уважать

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