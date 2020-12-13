Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Валенсией», «Атлетико» благодаря дублю Суареса победил «Эльче»

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14-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Атлетик» – «Уэска» (2:0).

В субботу «Атлетико» выиграл у «Эльче» (3:1), «Барселона» принимает «Валенсию».

Тур завершится в воскресенье игрой «Эйбара» и «Реала».

Чемпионат Испании

14-й тур

Атлетико – Эльче 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
19 декабря, 16.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Суарес, 2:0 – 58 Суарес, 2:1 – 64 Бойе, 3:1 – 80, пенальти Диего Коста.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Лоди, Коке (Фелипе, 87), Карраско (Сауль, 66), Льоренте, Лемар (Корреа, 66), Жоау Феликс (Диего Коста, 73), Суарес (Кондогбиа, 74).
ЭльчеБадия, Верду, Хосема, Барраган, Donald (Санчес Миньо, 46), Хосан (Ригони, 46), Гути (Нино, 81), Фидель, Марконе, Моренте, Бойе.
Предупреждения:
Верду (14), Эрмосо (40), Марконе (79).

 

Барселона – Валенсия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Диакаби, 1:1 – 45 Месси, 2:1 – 52 Араухо.
Барселонатер Стеген, Альба, Араухо, Дест, Мингеса, Бускетс (де Йонг, 46), Коутиньо, Педри, Месси, Брэйтуэйт, Гризманн.
ВаленсияДоменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Муса (Алекс Бланко, 42), Черышев, Рачич, Гедеш, Макси Гомес.
Предупреждения:
Гризманн (13), Гайя (45), Алекс Бланко (45), Мингеса (56).

 

Леванте – Реал Сосьедад
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
ЛевантеФернандес, Клерк, Постиго, Везу, Мирамон, Вукчевич, Рочина, Мальса, Дани Гомес, Рохер Марти, Моралес.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Саньян, Муньос, Субельдия, Порту, Мерино, Барренечеа, Гевара, Меркеланс, Исак.

 

Осасуна – Вильярреал
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаРубен Мартинес, Хуан Крус, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Будимир, Кальери.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Пино, Тригерос, Эступиньян, Фер Ниньо, Жерар Морено.

 

Севилья – Вальядолид
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Алавес
Дата проведения
20 декабря, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Бетис
Дата проведения
20 декабря, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Хетафе
Дата проведения
20 декабря, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Реал Мадрид
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Уэска 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 86, пенальти Кодро, 2:0 – 90 Нуньес.
АтлетикУнаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа (Де Маркос, 71), Весга, Дани Гарсия (Венседор, 46), Муниаин (Сансет, 82), Беренгер, Вильялибре (Кодро, 66), Уильямс (Морсильо, 82).
УэскаАльваро Фернандес, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 22), Пулидо, Галан, Москера, Гарсия (Дани Эскриче, 73), Онтиверос, Микель Рико (Думбия, 61), Феррейро (Сеоане, 72), Окадзаки (Рафа Мир, 61).
Предупреждения:
Пулидо (36), Думбия (67).
Удаление:
Пулидо (86).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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