Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Валенсией», «Атлетико» благодаря дублю Суареса победил «Эльче»

14-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Атлетик» – «Уэска» (2:0).
В субботу «Атлетико» выиграл у «Эльче» (3:1), «Барселона» принимает «Валенсию».
Тур завершится в воскресенье игрой «Эйбара» и «Реала».
14-й тур
- Дата проведения
- 19 декабря, 16.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 41 Суарес, 2:0 – 58 Суарес, 2:1 – 64 Бойе, 3:1 – 80, пенальти Диего Коста.
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Лоди, Коке (Фелипе, 87), Карраско (Сауль, 66), Льоренте, Лемар (Корреа, 66), Жоау Феликс (Диего Коста, 73), Суарес (Кондогбиа, 74).
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Эльче –
Бадия, Верду, Хосема, Барраган, Donald (Санчес Миньо, 46), Хосан (Ригони, 46), Гути (Нино, 81), Фидель, Марконе, Моренте, Бойе.
- Дата проведения
- 19 декабря, 18.15, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Араухо, Дест, Мингеса, Бускетс (де Йонг, 46), Коутиньо, Педри, Месси, Брэйтуэйт, Гризманн.
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Валенсия –
Доменек, Диакаби, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Муса (Алекс Бланко, 42), Черышев, Рачич, Гедеш, Макси Гомес.
- Предупреждения:
- Гризманн (13), Гайя (45), Алекс Бланко (45), Мингеса (56).
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Клерк, Постиго, Везу, Мирамон, Вукчевич, Рочина, Мальса, Дани Гомес, Рохер Марти, Моралес.
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Рубен Мартинес, Хуан Крус, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Будимир, Кальери.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Пино, Тригерос, Эступиньян, Фер Ниньо, Жерар Морено.
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 20 декабря, 16.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 20 декабря, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.00, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа (Де Маркос, 71), Весга, Дани Гарсия (Венседор, 46), Муниаин (Сансет, 82), Беренгер, Вильялибре (Кодро, 66), Уильямс (Морсильо, 82).
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Уэска –
Альваро Фернандес, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 22), Пулидо, Галан, Москера, Гарсия (Дани Эскриче, 73), Онтиверос, Микель Рико (Думбия, 61), Феррейро (Сеоане, 72), Окадзаки (Рафа Мир, 61).
- Удаление:
- Пулидо (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.