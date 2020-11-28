🥈 Ступак и Непряева стали вторыми в командном спринте свободным стилем на Кубке мира в Дрездене

Сегодня в Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский командный спринт свободным стилем.
Победу одержали швейцарки Лаурин ван дер Граф и Надин Фандрих, россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали вторыми.
Лыжные гонки
Кубок мира
Дрезден, Германия
Женщины
Командный спринт
Свободный стиль
1. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария 1) – 16.38,34
2. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия 1) – 0,32
3. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения) – 1,12
4. Джессика Диггинс – Софи Колдуэл (США 1) – 3,01
5. Катерина Янатова – Тереза Беранова (Чехия 1) – 3,20
6. Леа Фишер – Алина Майер (Швейцария 2) – 10,93
7. Лаура Гиммлер – Софи Крель (Германия 1) – 12,32
8. Ханна Халворсен – Джулия Керн (США 2) – 12.35
9. Баяни Цзялинь – Диницзир Иламуцзянь (Китай) – 13,08
10. Татьяна Сорина – Христина Мацокина (Россия 2) – 13,11