🥈 Ступак и Непряева стали вторыми в командном спринте свободным стилем на Кубке мира в Дрездене

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Сегодня в Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский командный спринт свободным стилем. 

Победу одержали швейцарки Лаурин ван дер Граф и Надин Фандрих, россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали вторыми.

Лыжные гонки 

Кубок мира

Дрезден, Германия

Женщины

Командный спринт

Свободный стиль

1. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария 1) – 16.38,34

2. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия 1) – 0,32

3. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения) – 1,12

4. Джессика Диггинс – Софи Колдуэл (США 1) – 3,01

5. Катерина Янатова – Тереза Беранова (Чехия 1) – 3,20

6. Леа Фишер – Алина Майер (Швейцария 2) – 10,93

7. Лаура Гиммлер – Софи Крель (Германия 1) – 12,32

8. Ханна Халворсен – Джулия Керн (США 2) – 12.35

9. Баяни Цзялинь – Диницзир Иламуцзянь (Китай) – 13,08

10. Татьяна Сорина – Христина Мацокина (Россия 2) – 13,11

 

 

 

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