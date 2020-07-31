НХЛ утвердила состав дивизионов-20/21. Один – полностью канадский, в плей-офф выходят 16 клубов

НХЛ утвердила состав дивизионов на сезон-2020/21.

Все семь канадских команд попали в один дивизион, матчи пройдут только внутри дивизионов.

Каждая команда проведет по 56 матчей в регулярном сезоне, который начнется 13 января.

Северный дивизион

«Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».

Западный дивизион

«Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Центральный дивизион

«Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

Восточный дивизион

«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

Лучшие четыре команды в каждом дивизионе выйдут в плей-офф, а первые два раунда будут сыграны против соперников по дивизиону (первое место против четвертого, второе против третьего).

Четыре команды, которые выйдут в полуфинал Кубка Стэнли, получат номера посева исходя из очков, набранных в регулярном сезоне: первый номер сыграет с четвертым, второй с третьим.