Кубок мира (жен). Масс-старт. Ульсбю-Ройселанн, сестры Оберг, Экхофф, Казакевич пробегут гонку

20 декабря в Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт. Россию представит Ирина Казакевич.
Евгения Павлова и Татьяна Акимова – на данный момент в числе запасных на гонку.
- Дата проведения
- 20 декабря, 16.25
Этап 4, Хохфильцен, Австрия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|2
|Ханна Оберг
|3
|Динара Алимбекова
|4
|Эльвира Карин Оберг
|5
|Тириль Экхофф
|6
|Франциска Пройс
|7
|Доротея Вирер
|8
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|9
|Каролине Кноттен
|10
|Анаис Шевалье
|11
|Дениз Херманн
|12
|Маркета Давидова
|13
|Линн Перссон
|14
|Лиза Тереза Хаузер
|15
|Йоханна Скоттхайм
|16
|Эмма Лундер
|17
|Жюлия Симон
|18
|Жюстин Брезаз
|19
|Муна Брурссон
|20
|Лиза Виттоцци
|21
|Клэр Игэн
|22
|Анаис Бескон
|23
|Дарья Блашко
|24
|Ирина Казакевич
|25
|Дуня Здоуц
|26
|Елена Кручинкина
|27
|Янина Хеттих
|28
|Анна Сола
|29
|Хло Шевалье
|30
|Ева Пускарчикова