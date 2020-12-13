Кубок мира (жен). Масс-старт. Ульсбю-Ройселанн, сестры Оберг, Экхофф, Казакевич пробегут гонку

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен сборная Беларуси жен сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Чехии жен масс-старт (жен) Тириль Экхофф Марте Ульсбю-Ройселанн Татьяна Акимова (Семенова) Динара Алимбекова Франциска Пройс Анаис Шевалье Евгения Павлова Линн Перссон Ханна Оберг Лиза Тереза Хаузер Дениз Херманн Лиза Виттоцци Жюстин Брезаз Эмма Лундер Жюлия Симон Ирина Казакевич Ингрид Ланмарк Тандревольд Маркета Давидова Йоханна Скоттхайм Каролине Кноттен Эльвира Карин Оберг Хохфильцен Биатлон

20 декабря в Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт. Россию представит Ирина Казакевич

Евгения Павлова и Татьяна Акимова – на данный момент в числе запасных на гонку.

Дата проведения
20 декабря, 16.25
Онлайн гонки

Этап 4, Хохфильцен, Австрия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Марте Ульсбю-Ройселанн
2  Ханна Оберг
3  Динара Алимбекова
4  Эльвира Карин Оберг
5  Тириль Экхофф
6  Франциска Пройс
7  Доротея Вирер
8  Ингрид Ланмарк Тандревольд
9  Каролине Кноттен
10  Анаис Шевалье
11  Дениз Херманн
12  Маркета Давидова
13  Линн Перссон
14  Лиза Тереза Хаузер
15  Йоханна Скоттхайм
16  Эмма Лундер
17  Жюлия Симон
18  Жюстин Брезаз
19  Муна Брурссон
20  Лиза Виттоцци
21  Клэр Игэн
22  Анаис Бескон
23  Дарья Блашко
24  Ирина Казакевич
25  Дуня Здоуц
26  Елена Кручинкина
27  Янина Хеттих
28  Анна Сола
29  Хло Шевалье
30  Ева Пускарчикова

   

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья