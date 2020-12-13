Тедеско назвал лучшим игроком года весь «Спартак». Миранчук на 2-м месте, Нобоа – на 3-м

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принял участие в голосовании газеты «Спорт-Экспресс», в рамках которого тренер составил пятерку лучших игроков страны в 2020 году.

На первое место специалист поставил всю команду «Спартака».

«Я хочу назвать 11 игроков «Спартака», но сложно выбрать, потому что все они отличные футболисты. Действительно все! В этой ситуации будет честным решением, если я назову только игроков из других команд», – сказал Тедеско.

Полностью пятерка Тедеско выглядит так:

1. Команда «Спартак»

2. Алексей Миранчук («Локомотив» / «Аталанта»)

3. Кристиан Нобоа («Сочи»)

4. Никола Влашич (ЦСКА)

5. Вильмар Барриос («Зенит»)

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