🥇 Большунов и Ретивых выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира по лыжам в Дрездене

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Сегодня в Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт свободным стилем. 

Победу одержали россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых, Артем Мальцев и Александр Терентьев – 6-е.

Лыжные гонки 

Кубок мира

Дрезден, Германия

Мужчины

Командный спринт

Свободный стиль

1. Александр БольшуновГлеб Ретивых  (Россия 1) – 15.01,14

2. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция 1) – 0,19

3. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия 1) – 0,58

4. Валентин Шовин – Рено Же (Франция 2) – 6,05

5. Роман Шаад – Йовиан Хедигер (Швейцария 1) – 6,70

6. Артем МальцевАлександр Терентьев (Россия 2) – 7,85

7. Томас Бинг – Себастьян Айзенлауэр (Герамния 1) – 8,21

8. Томаш Каливода – Лудек Селлер (Чехия 2) – 10,42

9. Кевин Болджер – Симеон Хэмилтон (США 1) – 12,57

10. Джаник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария 2) – 48,16

Джеймс Клагнет – Эндрю Янг (Великобритания) – выбыли в полуфинале.

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