🥇 Большунов и Ретивых выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира по лыжам в Дрездене

Сегодня в Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт свободным стилем.

Победу одержали россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых, Артем Мальцев и Александр Терентьев – 6-е.

Лыжные гонки

Кубок мира

Дрезден, Германия

Мужчины

Командный спринт

Свободный стиль



1. – (Россия 1) – 15.01,14



2. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция 1) – 0,19

3. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия 1) – 0,58

4. Валентин Шовин – Рено Же (Франция 2) – 6,05

5. Роман Шаад – Йовиан Хедигер (Швейцария 1) – 6,70

6. – (Россия 2) – 7,85



7. Томас Бинг – Себастьян Айзенлауэр (Герамния 1) – 8,21

8. Томаш Каливода – Лудек Селлер (Чехия 2) – 10,42

9. Кевин Болджер – Симеон Хэмилтон (США 1) – 12,57

10. Джаник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария 2) – 48,16

Джеймс Клагнет – (Великобритания) – выбыли в полуфинале.