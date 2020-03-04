🥇 Большунов и Ретивых выиграли командный спринт свободным стилем на Кубке мира по лыжам в Дрездене

Сегодня в Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт свободным стилем.
Победу одержали россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых, Артем Мальцев и Александр Терентьев – 6-е.
Лыжные гонки
Кубок мира
Дрезден, Германия
Мужчины
Командный спринт
Свободный стиль
1. Александр Большунов – Глеб Ретивых (Россия 1) – 15.01,14
2. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция 1) – 0,19
3. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия 1) – 0,58
4. Валентин Шовин – Рено Же (Франция 2) – 6,05
5. Роман Шаад – Йовиан Хедигер (Швейцария 1) – 6,70
6. Артем Мальцев – Александр Терентьев (Россия 2) – 7,85
7. Томас Бинг – Себастьян Айзенлауэр (Герамния 1) – 8,21
8. Томаш Каливода – Лудек Селлер (Чехия 2) – 10,42
9. Кевин Болджер – Симеон Хэмилтон (США 1) – 12,57
10. Джаник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария 2) – 48,16
Джеймс Клагнет – Эндрю Янг (Великобритания) – выбыли в полуфинале.