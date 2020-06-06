Экс-президент СБР Владимир Драчев: «Эту командочку надо гнать пинком под одно место»

Четырехкратный чемпион мира по биатлону поделился мнением о выступлениях российской команды в этом сезоне.

С мая 2018 года по июль 2020-го Драчев возглавлял Союз биатлонистов России ( ).

– В прошлом году отвечал за юниорскую сборную, которая взяла пять медалей на чемпионате мира?

– Хованцев отвечал за подведение молодежи к будущим стартам, правильную взаимозаменяемость, грамотную работу тренеров на всех уровнях. Чтобы методика и система подготовки были одинаковые в юношах, юниорах и на взрослом уровне. Только, естественно, с увеличением нагрузки.

Два года это работало и, кто бы что ни говорил, приводило к улучшению результатов. Сейчас все рухнуло. Ситуация катастрофическая. С другой стороны, этого хотели члены правления. Ну вот они и получают то, чего наработали.

– Если вернуться к событиям мая – вы были инициатором приглашения и Юрия Каминского в качестве старших тренеров?

– Я был инициатором, чтобы не менять Хованцева, чтобы сохранить систему, которая привела к медалям на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Но люди из правления начали говорить: «Давайте поменяем тех, этих, отдадим все полномочия Польховскому».

Была безвыходная ситуация, и мне пришлось искать варианты. В тот момент мы пытались хоть каким-то образом исправить ситуацию. Чтобы не пригласили тех безграмотных специалистов, которых хотели сюда притащить.

– Речь про и Роберта Кабукова, которых рекомендовало правление?

– Конечно. К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти.

Это те же люди, которые были при Михаиле Прохорове. Когда мы попали в самый жесткий допинговый скандал, от которого до сих пор не можем оправиться. Я в шоке от того, что происходит, – сказал Драчев.

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