Черчесов назвал Акинфеева лучшим игроком года в голосовании для «СЭ», Дзюба и Кудряшов в топ-5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил пятерку лучших игроков страны в 2020 году в рамках голосования, организованного газетой «Спорт-Экспресс».

На первое место специалист поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, также в топ-5 вошли форвард ( ), защитники Федор Кудряшов («Антальяспор») и ( ), хавбек («Спартак»).

Награда лучшему футболисту года в России учреждена «Спорт-Экспрессом» и РФС пять лет назад. Ранее ее обладателями становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017) и форвард Артем Дзюба (2018, 2019).

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов и болельщики. Результаты станут известны в полночь.