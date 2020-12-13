Черчесов назвал Акинфеева лучшим игроком года в голосовании для «СЭ», Дзюба и Кудряшов в топ-5

Теги Спартак ЦСКА Зенит Федор Кудряшов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Станислав Черчесов Антальяспор Сборная России по футболу Георгий Джикия Роман Зобнин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил пятерку лучших игроков страны в 2020 году в рамках голосования, организованного газетой «Спорт-Экспресс».

На первое место специалист поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, также в топ-5 вошли форвард Артем Дзюба («Зенит»), защитники Федор Кудряшов («Антальяспор») и Георгий Джикия («Спартак»), хавбек Роман Зобнин («Спартак»).

Награда лучшему футболисту года в России учреждена «Спорт-Экспрессом» и РФС пять лет назад. Ранее ее обладателями становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017) и форвард Артем Дзюба (2018, 2019).

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов и болельщики. Результаты станут известны в полночь.

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