Бьелса о 2:6 с «МЮ»: «Лидс» мог оформить камбэк и сражался весь матч»

Главный тренер высказался после поражения от в 14-м туре Премьер-лиги (2:6).

«Мы могли оформить камбэк по ходу матча. У нас постоянно были возможности вернуться в игру.

Нам не хватало эффективности, они забивали свои момент, мы – нет. Во втором тайме мы играли на равных до 80-й минуты. После этого им было легче создавать моменты, чем нам.

В перерыве наши замены должны были придать энергию полузащите. Мы проигрывали с большим отставанием, и я хотел добавить нам силы.

Мы сражались весь матч, это наша обязанность», – сказал Бьелса.