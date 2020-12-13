Бьелса о 2:6 с «МЮ»: «Лидс» мог оформить камбэк и сражался весь матч»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Марсело Бьелса Футбол

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре Премьер-лиги (2:6).

«Мы могли оформить камбэк по ходу матча. У нас постоянно были возможности вернуться в игру.

Нам не хватало эффективности, они забивали свои момент, мы – нет. Во втором тайме мы играли на равных до 80-й минуты. После этого им было легче создавать моменты, чем нам.

В перерыве наши замены должны были придать энергию полузащите. Мы проигрывали с большим отставанием, и я хотел добавить нам силы. 

Мы сражались весь матч, это наша обязанность», – сказал Бьелса.

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