Гобер подпишет 5-летнее продление с «Ютой» на 205 млн долларов. Это самый большой контракт в истории для центрового

Центровой «Джаз» договорился с клубом о 5-летнем продлении контракта, с опцией игрока на последний сезон.

Как сообщает ESPN, сумма нового соглашения составит 205 миллионов долларов. Это самый большой контракт для центрового в истории НБА.

28-летний Гобер мог заключить супермаксимальное продление на 228 миллионов – аналогичное новому контракту форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо. Однако француз не стал просить настолько большие деньги, поскольку хочет оставить «Джаз» пространство для усиления состава в будущем.

Контракт Гобера является третьим по величине в истории НБА – после контрактов Адетокумбо и Расселла Уэстбрука, который подписался с «Тандер» на 206,8 миллиона в 2017 году.

Гобер два раза назывался лучшим защищающимся игроком НБА. Также он три раза входил в одну из символических пятерок по итогам сезона. В прошлом сезоне Руди набирал 15,1 очка и 13,5 подбора за матч, реализуя 69,3% бросков с игры.

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