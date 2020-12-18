Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Гараничев выступят в гонке

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20 декабря в австрийском Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев

Эдуард Латыпов на данный момент в числе запасных на гонку. 

Дата проведения
20 декабря, 14.00
Онлайн гонки

Этап 4, Хохфильцен, Австрия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Йоханнес Дале
4  Себастьян Самуэльссон
5  Кентен Фийон-Майе
6  Эмильен Жакелен
7  Тарьей Бо
8  Ветле Шостад Кристиансен
9  Яков Фак
10  Фабьен Клод
11  Мартин Понсилуома
12  Бенедикт Долль
13  Эрик Лессер
14  Беньямин Вегер
15  Арнд Пайффер
16  Александр Логинов
17  Лукас Хофер
18  Антонин Гигонна
19  Симон Дестье
20  Симон Эдер
21  Михал Крчмарж
22  Эрленд Овренг Бьонтегорд
23  Матвей Елисеев
24  Йеспер Нелин
25  Ондржей Моравец
26  Дмитрий Пидручный
27  Евгений Гараничев
28  Александр Андерсен
29  Юлиан Эберхард
30  Давид Коматц

   

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