Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Гараничев выступят в гонке

20 декабря в австрийском Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев.
Эдуард Латыпов на данный момент в числе запасных на гонку.
- Дата проведения
- 20 декабря, 14.00
Этап 4, Хохфильцен, Австрия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Йоханнес Дале
|4
|Себастьян Самуэльссон
|5
|Кентен Фийон-Майе
|6
|Эмильен Жакелен
|7
|Тарьей Бо
|8
|Ветле Шостад Кристиансен
|9
|Яков Фак
|10
|Фабьен Клод
|11
|Мартин Понсилуома
|12
|Бенедикт Долль
|13
|Эрик Лессер
|14
|Беньямин Вегер
|15
|Арнд Пайффер
|16
|Александр Логинов
|17
|Лукас Хофер
|18
|Антонин Гигонна
|19
|Симон Дестье
|20
|Симон Эдер
|21
|Михал Крчмарж
|22
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|23
|Матвей Елисеев
|24
|Йеспер Нелин
|25
|Ондржей Моравец
|26
|Дмитрий Пидручный
|27
|Евгений Гараничев
|28
|Александр Андерсен
|29
|Юлиан Эберхард
|30
|Давид Коматц
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