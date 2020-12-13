Федун назвал Зобнина лучшим игроком года. Джикия, Максименко, Соболев и Антон Миранчук – в топ-5

Владелец Леонид Федун поучаствовал в голосовании газеты «Спорт-Экспресс», в рамках которого менеджер составил пятерку лучших игроков России в 2020 году.

Федун поставил на первое место полузащитника своего клуба . Также в пятерку лучших вошли защитник , вратарь и форвард Александр Соболев (все – «Спартак») и хавбек («Локомотив»).

Награда лучшему футболисту года в России учреждена «Спорт-Экспрессом» и РФС пять лет назад. Ранее ее обладателями становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017) и форвард Артем Дзюба (2018, 2019).

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов и болельщики. Результаты станут известны в полночь.

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