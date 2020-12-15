Сергей Добрин: «Чтобы добиться признания Тутберидзе, нужно продать душу дьяволу»

Российский тренер по фигурному катанию рассказал о работе в команде .

– У Тутберидзе действительно конвейерная система тренировок?

– Может быть, крамольную вещь скажу, но, чтобы добиться признания Этери Георгиевны, нужно продать душу дьяволу.

Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все гораздо жестче. Чтобы выдержать конкуренцию и добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость.

В моей судьбе Тутберидзе сыграла громадную роль. Только спустя много лет стал понимать многие нюансы. Безусловно, Этери Георгиевна – великий тренер и очень умный человек.

– В группе Этери Георгиевны существовало четкое распределение обязанностей между ассистентами?

– Работа была организована идеально. Тутберидзе находила ассистентов, которые ее не подведут. Без ошибок, конечно, не обходится, но Tutberidze Team, как мне кажется, именно команда.

– Методика Тутберидзе применима в работе с фигуристами, которым уже за 18?

– Когда работал с Этери Георгиевной, из «старичков» в ее группе был только . Да еще тоже преодолел 18-летний рубеж. Только дело не в этом. Навсегда запомнил момент, когда Тутберидзе стала мне выговаривать: «Зачем ты пошел ее тренировать?»

На просмотр тогда пришла девочка, и две недели пытался работать с ней индивидуально. А Этери Георгиевна все время говорила: «Она должна сама научиться. Ты можешь ей что-то подсказать, но не должен натаскивать».

– Как сложилась судьба этой девочки?

– За две недели она не сумела освоить сложные прыжки, и ей было сказано «до свидания». Не подействовали даже слезы мамы.

– Такой подход оправдан?

– Уже говорил, что для работы в группе Тутберидзе, а уж тем более для достижения успеха, нужно продать душу дьяволу.

Только такая система сегодня приносит результат. За последние годы никто не может посягнуть на позиции учениц Этери Георгиевны. Хотя с нормальной жизнью такая работа несовместима, – сказал Добрин.

Правда ли, что Медведева и Загитова тренируются больше парней? Как сохранить прыжки в пубертат? Почему Шома Уно не выдержал у Тутберидзе?