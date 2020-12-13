«Лестер» вышел на 2-е место в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» в гостях (2:0)

дома проиграл в матче 14-го тура чемпионата Англии (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лисы» благодаря этой победе обошли «Тоттенхэм» в таблице и вышли на второе место, набрав в 14 турах 27 очков.

«Тоттенхэм» с 25 очками идет на 4-й позиции, лидирует «Ливерпуль» с 31 очком.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ