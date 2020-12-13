«Лестер» вышел на 2-е место в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» в гостях (2:0)

«Тоттенхэм» дома проиграл «Лестеру» в матче 14-го тура чемпионата Англии (0:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лисы» благодаря этой победе обошли «Тоттенхэм» в таблице и вышли на второе место, набрав в 14 турах 27 очков.
«Тоттенхэм» с 25 очками идет на 4-й позиции, лидирует «Ливерпуль» с 31 очком.
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 45, пенальти Варди, 0:2 – 59, автогол Алдервейрелд.
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Тоттенхэм –
Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье (Уинкс, 64), Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 49), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин, Кейн.
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Лестер –
Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань (Амарти, 60), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 84), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 88).