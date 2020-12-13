«Лестер» вышел на 2-е место в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» в гостях (2:0)

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«Тоттенхэм» дома проиграл «Лестеру» в матче 14-го тура чемпионата Англии (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лисы» благодаря этой победе обошли «Тоттенхэм» в таблице и вышли на второе место, набрав в 14 турах 27 очков.

«Тоттенхэм» с 25 очками идет на 4-й позиции, лидирует «Ливерпуль» с 31 очком.

Тоттенхэм – Лестер 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
20 декабря, 17.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Варди, 0:2 – 59, автогол Алдервейрелд.
ТоттенхэмЛьорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье (Уинкс, 64), Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 49), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин, Кейн.
ЛестерШмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань (Амарти, 60), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 84), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 88).
Предупреждения:
Олбрайтон (32), Ндиди (72), Дайер (79), Уинкс (81).

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