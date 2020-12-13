Семь голов «Ливерпуля», Месси повторил рекорд Пеле, дубли Роналду и Левандовского, бронза России в лыжах, «Сочи» хочет вернуть Кокорина и другие новости

1. «Ливерпуль» размазал «Кристал Пэлас» в 14-м туре – 7:0! «Красные» впервые забили семь в гостевом матче АПЛ. Салах набрал три очка и возглавил список бомбардиров, Минамино наконец-то забил в чемпионате, а Клопп обошел Бенитеса по победам в Премьер-лиге. Ходжсон не очень и расстроился – видимо, отлегло, что «Ливерпуль» ограничился семью голами.

«Арсенал» продолжает тонуть – поражение от «Эвертона» и худший результат по очкам в 14 турах за 46 лет. Результаты при Артете, прямо скажем, удручающие. Хотя сам тренер после игры все списал на невезение. У «ирисок» напротив все супер – Рождество команда встретит в топ-4, Анчелотти доволен.

«Ман Сити» не без труда одолел «Саутгемптон», очередной ассист у Кевина де Брюйне. Остальные результаты дня – здесь.

2. «Барселона» упустила победу над «Валенсией» и отстает от 1-го места уже на 8 очков. Месси забил 643-й мяч, повторив рекорд Пеле по голам за один клуб и получив от него королевское поздравление.

Лео не реализовал пенальти (к слову, весьма сомнительный), но добил мяч в сетку головой, чего не делал уже очень давно.

А лидирует в Ла Лиге «Атлетико», уверенно обыгравший «Эльче» благодаря дублю Суареса. Диего Коста поздравил уругвайца в своем неподражаемом стиле. Все результаты дня смотрите здесь.

3. «Бавария» вернулась на 1-е место в Бундеслиге, дожав на 93-й минуте «Байер». Левандовски сделал дубль и с огромным отрывом лидирует в гонке бомбардиров. Флик одержал юбилейную 50-ю победу во главе мюнхенцев. «Лейпциг» не смог обыграть «Кельн», остальные результаты – тут.

4. «Юве» вынес «Парму» и вплотную приблизился к лидеру Серии А. Роналду забил парочку и вышел на чистое 1-е место с списке лучших снайперов первенства. Всего у Криштиану уже 41 гол в 2020-м, в Италии за календарный год столько не забивали с 1961 года. Все результаты дня в Серии А изучить можно здесь.

5. Россиянин Глеб Ретивых занял 3-е место в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжам, Большунов – четвертый. У женщин Наталья Непряева выбыла в полуфинале, всему виной неправильная тактика.

6. В биатлоне дела все печальнее и печальнее – уже 37 гонок подряд без медалей. Елисеев финишировал 18-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов – 22-й.

У женщин лучший результат – 29-е место Татьяны Акимовой. Губерниев может начинать готовиться – ботинок, похоже, съесть придется, но шоколадный.

7. «Спартак» готов провести финал Кубка России на своем стадионе и подал заявку в РФС.

8. «Сочи» готов вернуть Кокорина и предложить ему схожие со «Спартаком» условия. Саша пока, напомним, плавает на Мальдивах.

9. Прыгунья в длину Дарья Клишина записала песню и сняла клип. С глубоким смыслом.

10. Россия обыграла Чехию (4:1), одержав вторую победу на Кубке Первого канала.

11. Сезон НХЛ планируют начать 13 января, есть договоренность о параметрах розыгрыша регулярки.

12. Ассоциация футбола Узбекистана наехала на Юрана из-за заявлений о переписанном Урунове.

13. Предсезонные матчи НБА. «Орландо» обыграл «Шарлотт», «Мемфис» уступил «Атланте» и другие результаты.

Цитаты дня

Глава USADA: «Поведение русских, грабящих спорт и разрушающих олимпийские ценности, не изменилось. А наказания нет»

Радимов о Максименко: «Какая сборная с такой игрой? В основе «Спартака» бы место сохранить»

Татьяна Навка: «Песков очень расстраивается, когда пускают молоденьких девушек в одиночное катание. Говорит: как же так, они еще дети»

Моуринью о The Best: «Возможно, Флик получит приз, если возьмет 7 трофеев за сезон»