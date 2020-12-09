Радимов о Максименко: «Какая сборная с такой игрой? В основе «Спартака» бы место сохранить»

Экс-игрок «Зенита», тренер «Зенита-2» раскритиковал вратаря после матча команд (3:1).

– К Максименко есть вопросы?

– Конечно. И первый гол его, и второй.

– Ракицкий-то хитро пробил, внешней стороной стопы.

– И что? Мяч по центру летел!

На днях Максименко сообщил в интервью: «Я расстроился, что не получил вызов в национальную сборную». Да какая сборная с такой игрой?! Тебе бы в основе «Спартака» место сохранить, – заявил Радимов.

Максименко провел 19 матчей в , 5 из которых на ноль.