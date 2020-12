🤴Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб, забив 643-й мяч за «Барселону»

Капитан «Барселоны» повторил рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Пеле по голам за один клуб.

33-летний аргентинец забил 643-й гол за каталонский клуб – в матче с «Валенсией» (1:1, перерыв).

У Пеле было столько же мячей в составе «Сантоса».

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Пеле играл в «Сантосе» в период с 1956 по 1974 год.

Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐



