«Юран оторван от реальности, его заявления безответственны». Ассоциация футбола Узбекистана о возрасте Урунова

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Ассоциация футбола Узбекистана выпустила заявление после слов главного тренера хабаровского СКА Сергея Юрана о заниженном возрасте хавбека «Спартака» Остона Урунова.

«Ассоциация футбола Узбекистана и все футбольное сообщество Узбекистана с недоумением восприняли прозвучавшее в эфире телеканала «Матч Премьер» обвинение со стороны главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о том, что игрок нашей национальной сборной Остон Урунов старше на 4-5 лет и «все об этом знают».

Остон Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодежные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (АФК), игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК.

Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только Ассоциация футбола, но и правительство нашей республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются в том числе компетентными органами республики.

Остон Урунов – один из самых талантливых и перспективных игроков не только нашей страны, но и всей Азии. Имеющийся интерес к игроку со стороны различных клубов не только России, но и иных европейских стран, также является подтверждением того, что слова Сергея Юрана – ложь. Мы глубоко убеждены в том, что если бы возраст Урунова был занижен и «все об этом знали», к игроку не было бы столь активного интереса за рубежом.

Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Сергей Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесенный его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как этика, порядочность, да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды.

Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации футбола Узбекистана.

Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны», – сказано в заявлении.

Юран про Урунова: «Когда он переходил в «Спартак», мне позвонили: «Ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный»

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