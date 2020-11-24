Татьяна Навка: «Песков очень расстраивается, когда пускают молоденьких девушек в одиночное катание. Говорит: как же так, они еще дети»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала, что ее муж – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – интересуется фигурным катанием, а также заявила, что с пониманием относится к идее повышения возрастного ценза.

– Сейчас, конечно, он интересуется фигурным катанием, переживает, очень расстраивается, когда пускают молоденьких девушек в одиночном катании. 15-16-летние, они еще дети! Он все время говорит: как же так? Они же еще дети, маленькие! Зачем им так сложно прыгать? Это не женское фигурное катание, это детское.

– Международная федерация собирается поднять возраст спортсменок на Олимпиаде с 15 до 17 лет. Считаешь это справедливым?

– Я тоже вышла в 16 лет. Вообще, есть юниорские соревнования. Ну, мне кажется, может, есть какая-то толика правды в этом решении.

Я уже говорила, например, как просто ничего не понимающий в фигурном катании мужчина – мой муж – все время возмущается: куда ее? Она еще ребенок! Маленькая девочка! Это не женское фигурное катание, которое мы все привыкли смотреть!

Это очень опасно! Когда эти малюськи сейчас прыгают эти сумасшедшие четверные, это колоссальная нагрузка на позвоночники, на косточки, еще не установившиеся связки. Девочки еще не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. Я с ужасом думаю, что их ждет, когда им будет 40, – сказала Навка.

Повышение возрастного ценза у фигуристок до 17 лет – абсурд. Юниорки не перестанут разучивать четверные, а чемпионки – рано уходить

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